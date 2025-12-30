ЗАРЕЖДАНЕ...
Юрукова: В Сърбия демокрацията не функционира
"Сърбия декларира, че иска да стане част от Европейския съюз, а в същото време много от демократичните условия, поставени от ЕС, не са изпълнени. В Сърбия демокрацията не функционира“, заяви Юрукова.
"Виждаме, че 400 хиляди души под една или друга форма над година протестират в западната ни съседка. Те искат смяната на това управление“, каза пред NOVA от своя страна Кръстев.
Припомняме, че в съседката ни студенти започнаха да събират подписи в Белград, за да подкрепят искането на движението си за предсрочни парламентарни избори. Множество хора, включително семейства с деца, се наредиха на опашки пред масите, за да подпишат документите и да оставят своите координати в знак на солидарност с протеста, който е организиран от студентите. На този фонд сърбският президент Александър Вучич обяви, че основното искане на протестиращите през последните месеци е изпълнено и следващата година ще бъдат свикани предсрочни парламентарни избори.
"Думата на годината в Сърбия е студенти. Никой не знае дали през следващата година думата ще бъде избори“, заяви Ели Юрукова. По думите ѝ, макар Вучич да е обявил избори, не е ясно кога точно ще се проведат те. "Никой в момента не може да вярва на човека, който повече от 400 пъти тази година беше по телевизионните канали и непрекъснато сменяше своите решения и обещания“, каза тя.
Юрукова подчерта, че и протестиращите студенти, и самият Вучич прогнозират победа на евентуални избори. "Студентите само за един ден събраха повече от 400 хиляди подписа за избори. Ако изборите наистина се случат и Вучич не смени своите позиции, те ще бъдат своеобразен референдум и за него, и за студентите“, смята кореспондентът на БГНЕС.
Според нея обаче ключовият въпрос е дали ще има промяна в изборните условия. "Вучич разполага с цялата държавна машинерия и може да манипулира изборите“, допълни тя и посочи, че рейтингът на Сръбската прогресивна партия спада, а президентът се намира под сериозен международен натиск.
Журналистът от БНТ също изрази съмнение, че Белград реално се стреми към членство в Европейския съюз. "Този наратив е само на думи – искаме да влезем в ЕС“, каза той и припомни, че Сърбия е отказала участие в срещата ЕС – Западни Балкани преди около 10 дни. "Това беше студен душ за Европейския съюз“, коментира Кръстев.
Хиляди в Сърбия се подписаха за свикване на предсрочни парламентарни избори
По думите му Сърбия създава все повече проблеми в региона. "Влиянието вътре в страната не е на Европейския съюз, а на външни актьори – Русия, Китай и Унгария“, заяви журналистът. Според него именно тези държави подкрепят управлението на Александър Вучич и допринасят за изграждането на концепции като "интегралното сръбско пространство“ на Балканите.
Кръстев определи обявяването на избори като "пропагандно говорене“. "Той може да ги насрочи утре, но може и през април, или в края на годината. Всичко зависи от рейтинга му. Той непрекъснато проверява кога изглежда най-добре, за да проведе изборите“, каза журналистът.
