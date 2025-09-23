Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Японските автомобили в ще станат лукс. Митата в Турция скачат 
Автор: Илиана Пенова 21:18Коментари (0)52
©
Очаква се наскоро актуализираните митнически тарифи на ürkiye за внос на леки автомобили да засегнат най-силно японските автомобилни производители, тъй като те държат 8,6% дял от турския пазар, докато корекцията леко намали ставките за американските и китайските марки, пише Turkey Today. 

Регламентът, публикуван в Държавен вестник, определя 25% мито за бензинови, дизелови и хибридни автомобили и 30% мито за изцяло електрически и plug-in хибридни превозни средства, в допълнение към съществуващото мито от 10%.

Турция си е поставила за цел износ на автомобили в размер на 41 милиарда долара за 2025 г.

Японските марки са пряко засегнати

Преди това Турция прилагаше допълнителни тарифи само за превозни средства, внесени от Съединените щати и Китай. Американските автомобили бяха обложени с 50% допълнително мито, докато китайските електрически превозни средства бяха обложени с допълнително мито от 40%. Съгласно новата рамка всички доставчици извън ЕС и извън споразуменията за свободна търговия (ССТ) вече са обхванати еднакво.

В същото време правителството отмени допълнителното мито от 60% за американски превозни средства, което беше в сила от 2018 г.

Промяната за първи път включва Япония в обхвата на новите тарифи, тъй като корекцията премахва относителното предимство, което японските марки преди това са имали пред американските и китайските конкуренти. Моделите, внасяни от Япония и Тайланд – два основни източника на доставки – вече ще бъдат пряко засегнати от по-високите ставки.

Civic на Honda, произвеждан в Тайланд, заедно с моделите Jazz, HR-V и CR-V, ще претърпят повишение на цените. Corolla Cross, RAV4 и Land Cruiser Prado на Toyota ще бъдат включени. Модели на Lexus като LBX, NX, RX и LM също са обхванати, докато X-Trail на Nissan се присъединява към списъка с модели, подлежащи на по-високите тарифи, според ориентирания към бизнеса bigpara.hurriyet.com.tr.

Нови модели на Nissan, включително X-Trail, Juke и Qashqai, изложени пред автокъща в Анталия, Турция, 18 февруари 2023 г. (Adobe Stock Photo)

Дизайнът на тарифите облагодетелства едни, но обременява други: Лидер в индустрията

Асоциацията на автомобилните дистрибутори и мобилността (ODMD) заяви, че новата тарифна структура създава несигурност на пазар, който вече функционира на рекордни нива.

Президентът на ODMD и главен изпълнителен директор на Toyota Türkiye Али Хайдар Бозкурт предупреди, че внезапните промени в политиката нарушават дългосрочното планиране в индустрията. "Автомобилният сектор, по своята същност, изисква дългосрочни прогнози, подготовка и планиране на поръчките. Внезапно въведените регулации обаче правят предвидимостта по-трудна“, каза той.

Той подчерта, че двумесечният период на адаптация не е достатъчен. "60-дневният период за приспособяване не е достатъчен. Преразглеждането на поръчките, производството и логистичните планове изисква поне три месеца. Марките произвеждат и разпространяват въз основа на предварително определени квоти на световните пазари. Постоянно променящите се данъчни системи затрудняват търговията и конкурентоспособността“, заяви Бозкурт.

"Виждаме, че потребителите се насочват към превозни средства с благоприятни данъчни условия. Но това прави средносрочното и дългосрочното планиране още по-предизвикателно“, добави той.

Бозкурт коментира и как регулацията засяга различните страни износителки. "Изглежда, че страни като Китай и Съединените щати, които са извън споразуменията за свободна търговия, са получили определени удобства. Междувременно други доставчици без споразумения за свободна търговия сега са изправени пред по-големи финансови задължения“, каза той.

Президентът на ODMD отбеляза, че индустрията отдавна призовава за по-балансиран данъчен модел.

"Искаме съвременна и справедлива данъчна система. Приходите на държавата няма да намалеят, но данъчната тежест върху превозните средства ще бъде по-балансирана. Необходим е модел, който не претоварва потребителите и насърчава използването на съвременни автомобили. Такава система би увеличила и предвидимостта в сектора“, каза Бозкурт.

Nissan е лидер във вноса на японски автомобили в Турция

Пазарът на леки автомобили в Турция достигна 654 413 бройки в периода януари-август 2025 г., което е увеличение с 8,1% спрямо година по-рано.

От 654 413 продадени леки автомобили в Турция през първите осем месеца на 2025 г., 462 904 са вносни, което представлява около 71% от пазара. Японските марки са представлявали 39 721 от този внос, което се равнява на около 8,6% от общия внос на леки автомобили.

Nissan се класира на първо място с 14 951 вносни автомобила, следван от Toyota заедно с луксозната си марка Lexus с 10 893, Honda с 9 606, Suzuki с 3 974 и Subaru с 297.

За разлика от това, марките с местно производство остават до голяма степен защитени. Renault продаде 61 122 произведени в страната леки автомобила и внесе 13 017 в периода януари-август, докато Fiat продаде 46 424 произведени в страната автомобила в сравнение със само 419 вносни.

Турският производител на електрически превозни средства Togg, който е продал 21 070 автомобила през същия период, също не е засегнат, тъй като цялото му производство е местно.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:00 / 21.09.2025
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
15:14 / 21.09.2025
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
12:16 / 21.09.2025
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
13:03 / 22.09.2025
Купуваме по-евтино тиквичките, чушките и краставиците, но плащаме повече за сирене и мляко
Купуваме по-евтино тиквичките, чушките и краставиците, но плащаме повече за сирене и мляко
13:54 / 21.09.2025
От Благоевград: Жена седна зад волана с балон с райски газ в ръка, направиха й забележка, а тя отговори "ще правя каквото си искам"
От Благоевград: Жена седна зад волана с балон с райски газ в ръка, направиха й забележка, а тя отговори "ще правя каквото си искам"
08:59 / 21.09.2025
Актуални теми
Арестуваха кмета на Варна
България и Войната в Украйна
Общо събрание на ООН 2025 година
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Задържаха насилствено българина Любомир Киров в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: