Wizz Air съобщава, че ще удължи отмяната на полетите си до 7 април, вместо до 29 март, както беше обявено по-рано. Нискотарифният превозвач беше на път да създаде оперативен авиационен център в Израел още през април, което би могло да засили конкуренцията и да понижи изключително високите цени на билетите.
Позовавайки се на "продължаващата несигурност на ситуацията в Близкия изток и нестабилността във въздушното пространство“, British Airways отлага възобновяването на полетите до 1 юни. Авиокомпанията отменя също така всички полети от и до Аман, Бахрейн и Дубай.
