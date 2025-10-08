Взрив в нощен клуб в Атина - полицията започна разследване

© CNN Полицията в Атина разследва експлозия, разтърсила затворен нощен клуб в квартал Илисия късно вечерта във вторник, съобщават местните власти. Няма данни за пострадали, но са нанесени материални щети на клуба "Jacky O", намиращ се на улица "Михалакопулу", предава eKathimerini.



Говорителят на полицията Константина Димоглиду заяви в ефира на телевизия Action 24, че разследването е поето от Дирекцията за борбата с организираната престъпност (ΔΑΟΕ) и че не се изключват различните версии за мотива и възможните извършители. "Въпросният нощен клуб никога досега не е попадал в полезрението на властите", подчерта Димоглиду.



По думите й взривното устройство е било поставено сравнително рано вечерта. "Ако на мястото имаше пешеходец или преминаващ моторист, можеше да има сериозно пострадали", допълни тя.



Повредени са входът на клуба и паркиран в близост автомобил, уточнява полицията. Разследващите са работили през нощта, като са иззели записи от охранителни камери в района, който според Димоглиду е "под постоянно видеонаблюдение".



Съобщава се, че вниманието на властите е насочено към четирима души, заснети да се държат подозрително в близост до клуба малко преди взрива. Местен жител разказа пред медията, че експлозията е станала около 22:00 часа вечерта местно време.



"Чухме оглушителен тътен. Първо си помислихме, че е гръм, но беше твърде силно. Излязохме навън и видяхме пристигащите пожарни коли", споделя очевидецът. "Клубът е затворен от години - чухме, че може би скоро ще отвори отново".