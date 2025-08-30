ЗАРЕЖДАНЕ...
|Въпреки реалностите: Един от лидерите в производството на желирани бонбони, каза "не"
Както гласи сентенцията обаче - проклятието за един е благословия за друг. Според данни на Euromonitor от 2024 година продажбите на захарни изделия са се увеличили с 74% от 2020 година насам.
От една страна, това дава възможност на компаниите в сектора да разширят асортимента си. Така например Hershey започна да произвежда брецели и плодове в шоколад, а Ferrara - твърди и прахообразни бонбони.
Тази стратегия позволява на производителите да достигнат до по-голям брой потребители с различни вкусове, като по този начин компенсират евентуалния спад в продажбите на шоколадовите изделия.
От друга страна, значително по-високото потребление води до по-голяма конкуренция в сектора. Един от най-известните производители на желирани бонбони обаче залага на успеха на дългогодишната рецепта и не смята да променя стратегията си.
Причината всъщност е проста - еднаквото производство спестява технически трудности, както и намалява разходите за суровини. Вместо да разнообразява вида на продукта, Haribo произвежда различни вариации на вкусове и форми на желираните си бонбони - традиционни мечета, кисели ленти, кабелчета, маршмелоу и други.
Изграждане на локална стратегия
Зад успеха на немската компания стои отношението ѝ към вкусовете на местното население. Така например фабриката в Уисконсин произвежда повече червени желирани мечета заради проучвания, които показват, че американците предпочитат малиновия им вкус, пише money. Вида на бонбоните в Star Mix също е различен в САЩ и Европа.
"Питаме както за текстурата и вкуса, така и за това как ще използват продукта. Правим същите тестове и за опаковката, защото тя също играе важна роля", обясни пред The Wall Street Journal Рик Лаберж - изпълнителен вицепрезидент на HaОт другата страна на океана в Дания и Швеция се предлагат повече бонбони с лакрица и дори солени продукти, които не биха се продавали успешно на други пазари. В Белгия пък десерта с маршмелоу е покрит с шоколад, след като маркетингово проучване е показало интерес от страна на местните потребители.
Заводът в Турция пък използва само халал сертифицирани продукти. Това показва уважение от страна на компанията не само към вкуса на клиентите, но и към религията и традициите им.
Изграждането на фабрики в десет европейски страни, САЩ и дори Бразилия, помага на компанията не само да отговори на местните предпочитания, но и прави дистрибуцията им по-лесна. Така преди откриването на завода през 2023 година транспортирането на продуктите на Haribo до Америка е отнемало месеци.ribo за Америка.
Най-известният производител на желирани бонбони изгражда стратегията си около познаването на вкуса на потребителя и отговаряне на предпочитанията му. Резултатите от тази локална стратегия са видими - Haribo произвежда над 800 различни продукта по целия свят, а през последната година е отбелязала 2,6 милиона нови домакинства към клиентската си база само в Америка.
