Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние!
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:04
©
United Group обръща внимание на публикуването на аудиозапис на телефонен разговор между нейния главен изпълнителен директор Стан Милър и главния изпълнителен директор на Телеком Сърбия, Владимир Лучич.

United Group потвърждава, че се е състоял разговор между двамата главни изпълнителни директори по бизнес теми.

По-рано тази година United Group продаде свои активи на Телеком Сърбия. В резултат на тази сделка беше установена регулярна комуникация между компаниите, което е обичайна бизнес практика. United Group отбелязва, че изнесеният в публичното пространство запис е непълен и не отразява целия разговор и контекста на тези обсъждания.

В нито един момент Телеком Сърбия, нито която и да е друга организация или лице, са упражнявали или са правили опити да упражнят натиск върху United Group във връзка с професионалните задължения на Александра Суботич.

United Group не се поддава на политическо влияние от какъвто и да е характер.

Александра Суботич не е член на редакционния екип на нито една новинарска структура на United Group, нито някога е била част от редакционния екип. Последните медийни публикации, в които се твърди, че г-жа Суботич е част от редакционния екип, са неверни. Г-жа Суботич работи в управленския екип на United Group и остава на своята позиция. Г-н Милър заявява в записа, че няма да прекратява договора на г-жа Суботич.

United Group е твърдо ангажирана с ясното и категорично разграничение между управленските и редакционните решения. В допълнение, компанията наскоро ангажира двама независими международни съветници за преглед на журналистическата й дейност и предприемане на допълнителни стъпки, за да се гарантира нейната независимост. United Group категорично отхвърля всякакви твърдения, че се стреми да подкопае независимостта на своите новинарски структури.

United Group осъжда незаконното записване на частни разговори, както в настоящия случай.







