|Вучич отговори на критиките на Захарова за доставки на сръбски боеприпаси за Украйна
Припомняме, че наскоро Вучич обяви, че Сърбия може да промени решението си за налагане на санкции срещу Русия и че няма да има проблеми, ако сръбски боеприпаси достигнат до Украйна.
Реагирайки на това по-рано, Захарова изрази възмущението си от изявленията на сръбския президент, обвинявайки го в двуличие.
"Когато чета всички тези интервюта с президента на Сърбия, се чудя дали има само един президент Вучич?'', заяви руският дипломат по-рано.
"Струва ми се, че различни хора дават интервюта. Чуваме едни и същи интервюта и изявления, когато е в Москва. Но чуваме различни изявления, когато дава интервюта на други географски места“, подчертава тя.
В отговор Вучич отбеляза, че би му било най-лесно да отговори на грубостта на говорителката на руското външно министерство, но никога няма да го направи.
"Чаках ден и половина, за да не реагирам. В противен случай, разбира се, щях да реагирам много по-силно вчера, но когато си президент, трябва да броиш не до десет, а до сто и да не реагираш така“, смята сръбският президент.
Вчера, 8 ноември, сръбският президент заяви, че решението да не се налагат санкции срещу Русия е в сила от почти четири години, но сръбското правителство може да го промени, ако иска.
"Хората както в Съвета за национална сигурност, така и в сръбското правителство могат да променят това решение. Правителството има право да промени това решение“, каза той.
