ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Вучич отговори на Радев за опасността от доктрината "Сръбски свят": Българският президент трябва да оправдае бъдещия военен съюз
"Що се отнася до България, те са в предизборна кампания, разбирам ги. Те измислиха фразата "сръбски свят", може би за тях има (доктрина) "български свят". Ние нямаме това като доктрина или като политика, никога през живота си не съм го заявявал. Но им е удобно, защото го направиха фалшиво и трябваше да ми оправдаят антисръбската си политика. Защото трябва да оправдаят военния съюз между хърватите, Тирана и Прищина и евентуално София в бъдеще, защо правят военен съюз, който е базиран на лъжи", зявява Вучич.
По-рано българският президент Румен Радев призова Европейския съюз да приеме много сериозно дейностите на Белград в рамките на т. нар. доктрина "Сръбски свят", предупреждавайки, че това може да представлява сериозна заплаха за стабилността на Западните Балкани.
"Западните Балкани са критична точка за сигурността, която изисква пълното внимание на Европейския съюз“, заяви Радев на 1 ноември, отговаряйки на журналистически въпрос за опасностите, породени от проекта "Сръбски свят", и как инициативата на Белград се отразява на сигурността в региона.
"Вярвам, че е крайно време всички европейски институции да приемат този проблем много сериозно. Това е изключително чувствителен въпрос и за нас", добави Радев.
Изявлението му е широко отразено от албанскире и косовските медии, допълват от сръбската телевизия N1.
По-рано стана известно, че докладчикът на Европейския парламент за Сърбия, Тонино Пицула, е предупредил за опасностите от проекта "Сръбски свят", който има за цел да възстанови части от бивша Югославия със Сърбия в центъра, като същевременно възвърне контрола над Косово и върне в орбитата на Белград вече независими държави като Черна гора, Северна Македония, части от Босна и Херцеговина и други.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 48
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: