Вучич: Сърбия ще охранява ключова компресорна станция от участъка на ''Турски поток''
''Притеснявам се, че се случват различни видове атаки поради общото безумие в света. Нашата армия ще гарантира пряко сигурността на главната компресорна станция в [община] Жабари'', отбеляза Вучич.
Изказвайки се на заседанието на съвета на Федералната служба за сигурност на 24 февруари, руският президент Владимир Путин предупреди за възможни опити за саботаж на тръбопроводите ''Турски'' и ''Син'' поток, които преминават дъното на Черно море. По време на среща с унгарския външен министър Петер Сиярто в Кремъл на 4 март руският лидер го информира за подготовката на Киев за саботаж на тръбопровода ''Турски поток''.
