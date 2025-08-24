Вучич: Целта на студентите е революция, фокусът на протестите е изцяло към политиката

© Днес на пресконференция, на която представи мерки, които би трябвало да допринесат за намаляване на цените на основните хранителни продукти, сръбският президент Александър Вучич, беше попитан за поканата за диалог, която е изпратил до студентите в блокадата преди два дни, на което той отговори, че това не е първата покана за диалог, която им е отправял и че те са я отхвърляли и преди, както и че не разбира как очакват проблемите да бъдат решени, ако продължат да отхвърлят тези покани.



Президентът каза, че е говорил за диалога със студентите на 11 декември, когато е било обсъждано удовлетворяването на студентските искания. Той добави, че по това време са били положени големи усилия за изпълнение на желанията на студентите, които, както казва той, в крайна сметка не са се оказали реални искания.



Вучич отново заяви, че целта на студентите е осъществяването на цветна революция, като каза, че освен исканията, отнасящи се до справедливостта, правата и жертвите, има и такива, отнасящи се до изборите и властта.



Той напомни, че е отправил покана за диалог в писмена форма до университета и до ректора Владан Джокич през февруари тази година, която ректорът е отказал.



Президентът многократно е посочвал, че студентското движение вече не се занимава с правосъдието и жертвите от падането на сенника на жп гарата в Нови Сад, а че фокусът е изцяло изместен към политиката.



Вучич посочи, че призивът за дискусия остава актуален.



Той очаква поканата му да бъде отхвърлена и този път, като заяви обаче, че диалогът няма алтернатива.



Относно редовното начало на учебната година, Вучич заяви, че е постигнато споразумение със синдикатите, както и че се очакват нови увеличения през октомври. Очаква се учебната година да започне навреме.



Danas припомня, че малко след като президентът отправи призива за дискусия преди 2 дни, студентите се обявиха, като му казаха да свика извънредни парламентарни избори и че няма друга тема за обсъждане.