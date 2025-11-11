EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 66 км южно от град Пиреас, на 5 км североизточно от остров Хидра, и е било с дълбочина 5 км.
Трусът е регистриран в 10:29 часа местно време (съвпада с българското). Няма данни за пострадали и щети.
По-рано днес в Гърция беше регистрирано земетресение с магнитуд 3,1 по скалата на Рихтер.
