Епицентърът на земетресението е бил на 68 км югозападно от Лариса, на 18 км югозападно от Кардица, и е било на дълбочина 24 км. Трусът е регистриран в 10:58 часа местно време, което съвпада с българското.
За момента няма данни за пострадали или щети.
Припомняме, че по-рано днес силно земетресение разтърси Гърция.
