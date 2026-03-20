Земетресение с магнитуд от 4,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Гърция. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 157 км югозападно от Лариса, на 23 км югозападно от Елеоуса, на дълбочина 23 км.

По-рано днес в същия район бе регистрирано земетресение от 3, 5 по скалата на Рихтер.