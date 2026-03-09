ЗАРЕЖДАНЕ...
Втора иранска ракета прелетя над Турция
©
"Балистично оръжие, изстреляно от Иран и навлизащо в турското въздушно пространство, е неутрализирано от въздушните и ракетни сили на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие“, заявява Министерството на националната отбрана в своето изявление на X.
Потвърждението идва след по-ранни съобщения за предполагаеми фрагменти от ракета, намерени в района на Газиантеп, където жандармерийските сили са отцепили района и започнали разследване.
Малко преди това турското министерство на отбраната съобщи за разполагането на шест изтребителя F-16 и система за ПВО в северната част на Кипър.
На 6 март министърът на транспорта и инфраструктурата на Турция Абдулкадир Уралоглу обяви мащабно преустановяване на въздушния транспорт с редица страни от Близкия изток във връзка с рязкото изостряне на ситуацията. Според министъра, водещите национални превозвачи – Turkish Airlines, AJet, Pegasus и SunExpress – са преустановили полетите до Иран, Ирак, Сирия, Ливан и Йордания най-малко до 9 март.
По-рано Иран отхвърли твърденията за атаки на Техеран срещу Кипър, Турция и Азербайджан.
Още по темата
/
Вносителите на горива предупредиха: Много е вероятно да виждаме цени от над 1,60 евро на колонка
15:15
Доц. Цветков за евентуална ракета към България: Тя би трябвало да мине над въздушното пространство на Турция, което е защитено със системи "Пейтриът"
09:51
Още от категорията
/
Затруднено е движението след Маказа: Гърция удължава с два месеца ремонта на пътя "Комотини – Нимфая – Гръцко-българска граница"
14:13
С до 100 души в самолет и 30-дневна забрана за връщане: Отварят поетапно израелското въздушно пространство
08.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.