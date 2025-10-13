Новини
Връщат пари на наематели на жилища в Гърция
Автор: Ваня Кузманова 14:46Коментари (0)0
Повече данъчни облекчения за стотици хиляди собственици на жилища и директни парични помощи за 1 милион домакинства, живеещи под наем, са включени в правителствения план за облекчаване на домакинствата, изправени пред остри жилищни проблеми в Гърция, пише АНА-МПА.

Проектът на държавен бюджет за 2026 г., внесен в парламента миналия понеделник от министъра на националната икономика и финансите Кириакос Пиеракакис, предвижда общо 10 нови мерки, чийто размер е близо половин милиард евро.

Първата от общо деветте нови мерки, които ще бъдат въведени, ще бъде предоставена след около месец като парично възстановяване на един пълен месечен наем на наематели. Над 1 милион бенефициенти ще получат 1/12 от наема, който са декларирали, че са платили през 2024 г. По този начин те ще получат до 800 евро от гръцката държава, въз основа на наема, който всеки декларира да плати.

Регламентът се прилага за тези, които наемат основното си жилище, но също и за тези, които плащат за студентско настаняване. Критериите за доход и имущество правят почти 80% от наемателите в страната допустими.

Пакет от 8 мерки през 2026 г.

1. Данъчни облекчения за отваряне на "празни" жилища

2. Намаляване на презумпциите от 30%-35% в жилищното строителство

3. Промяна на скалата на данъка върху наемите

4. ENFIA: намаляване и премахване в 12 720 населени места

5. Социално съобразяване за модерни жилища

6. Приспадането на данъка върху доходите за разходи за обновяване на сгради се удължава до 2026 г.

7. Спирането на ДДС върху нови сгради се удължава до края на 2026 г.

8. Ограничението за нови краткосрочни договори за наем в трите общински района на Атина се удължава до 2026 г. Удължаването има за цел да върне имотите към дългосрочен наем, като предотврати превръщането на жилищни имоти в туристически обекти в райони със сериозен жилищен проблем.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
