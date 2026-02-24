Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
На 24 февруари в централната провинция Исфахан в Иран падна военен хеликоптер, в резултат на което са загинали четирима души. Според Reuters хеликоптерът се е разбил в пазар за плодове в град Дорче, предизвиквайки пожар.

При катастрофата са загинали пилотът и вторият пилот на хеликоптера, както и двама търговци.

Както посочват експерти, в Иран са регистрирани няколко подобни инцидента, много от които са свързани с въздухоплавателни средства, закупени преди Ислямската революция от 1979 г. и за които няма оригинални резервни части за поддръжка.

Миналата седмица американски изтребител F-4, принадлежащ на иранските военновъздушни сили, се разби в западната провинция Хамандан, в резултат на което загина пилотът.