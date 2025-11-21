ЗАРЕЖДАНЕ...
Влизат в сила санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт"
©
Великобритания изключи от своите санкции още две подразделения на "Лукойл" в България. Лицензът, който позволява операции с въпросните компании до 14 февруари 2026 г., вече е валиден за "Лукойл Авиейшън България“ и "Лукойл Бункер България“. На 14 ноември подобни освобождавания бяха предоставени на "Лукойл България“ и "Лукойл Нефтохим Бургас“.
Санкциите според Вашингтон целят да засилят натиска върху Русия във войната. Румен Спецов бе избран за длъжността "особен управител" на "Лукойл" в България, за да се гарантира, че безпроблемната работа на рафинерията ще продължи и след 21 ноември.
"Фокус" припомня, че САЩ предоставиха дерогация на българските дружества, свързани с "Лукойл", която важи до 29 април 2026 година, а преди дни премиерът Росен Желязков подчерта, че през април България може да поиска отново дерогация.
Още по темата
/
FT: След блокираната сделка с Gunvor, "Лукойл" може да бъде погълната от местния конкурент "Роснефт"
12.11
Reuters: САЩ отрекоха Унгария, да бесрочно освободена от санкциите за енергийни доставки от Русия
09.11
Калас: Трябва ускорим постепенното премахване на руския втечнен природен газ до 1 януари 2027 година
19.09
Още от категорията
/
"Лукойл" се надява, че особения управител на активите в България ще осигури тяхното правилно функциониране
19.11
Кристалина Георгиева: Кошмарът на всеобхватна търговска война засега е избегнат, както и глобална рецесия
18.11
''Лукойл'' води преговори с няколко потенциални купувачи за продажба на международните си активи
14.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Зеленски получи проектоплан на САЩ за прекратяване на войната с Р...
19:19 / 20.11.2025
Еврокомисията с предложение за пенсиите
13:43 / 20.11.2025
Viber пуска нова функция, а всичко автоматично ще идва на българс...
12:07 / 20.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.