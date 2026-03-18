Влекач потъна на пристанище "Мидия" в Югоизточна Румъния, пише Gazeta de Sud.

На борда е имало екипаж от петима души. Един от тях е бил докаран на кея и е реанимиран, но малко след това е починал. Останалите четирима се издирват.

Водолазите продължават търсенето, но шансовете за оцеляване намаляват с течение на времето поради хипотермия.

На място има три линейки, хеликоптер на Спешната помощ, пожарна кола, лодка и екип водолази.

Властите посочват като вероятна причина за инцидента - грешка по време на маневрата за теглене.