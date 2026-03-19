Към момента линкът към домейна пренасочва към празна страница без никакво съдържание. Все още не е ясно на какво точно е посветен новият уеб портал, тъй като думата aliens може да означава както извънземни, така и чужденци, живеещи в САЩ.
Според информация от бот в социалната мрежа Bluesky, който проследява федералните домейни, aliens.gov е бил регистриран в сряда от Изпълнителния офис на президента на САЩ.
Припомняме, че през февруари Тръмп заяви, че ще възложи на ръководителя на Пентагона да разкрие документи за извънземен живот и НЛО.
Преди това Тръмп обвини американския президент Барак Обама в разкриване на секретна информация след изявлението му за съществуването на извънземни.
По-рано беше съобщено, че в САЩ знаят за дейността на извънземните от 30-те години на миналия век, но властите крият фактите.
