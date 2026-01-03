Министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино Лопес е жив. Той заяви, че армията ще води борба със САЩ. Венецуелските власти не знаят къде е Мадуро и настояват САЩ да докажат, че е жив, обявява вицепрезидентът Делси Родригес.По-рано бе съобщено, че президентът Николас Мадуро и съпругата му са били изведени от Венецуела. Предварително, венецуелският лидер е бил заловен от елитното американско подразделение "Делта“.Властите във Венецуела не знаят къде се намира Мадуро. Временно изпълняващ задълженията на президента може да стане вицепрезидентът Делси Родригес.Към този момент е известно, че:— В момента експлозиите, които започнаха около 02:00 часа през нощта местно време, във Венецуела са спрели. Но военните самолети на САЩ все още са във въздуха.— В столицата Каракас е въведен режим на извънредно положение. Улиците на града се патрулират от венецуелски военни.— Президентът Николас Мадуро и съпругата му са били заловени от военни от елитната американска част "Делта“ и изведени от Венецуела, съобщи Тръмп.— Вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес е в безопасност и може да бъде назначена за изпълняващ длъжността президент. Правителството на Венецуела не знае къде се намират Николас Мадуро и съпругата му.— Тръмп заяви, че атаката срещу Венецуела е била успешна: САЩ не са понесли загуби сред личния състав по време на военната операция, която е била добре планирана, пишат американските медии.— Тръмп обяви пресконференция в Мар-а-Лаго в 11:00 местно време (18:00 часа българско време) по повод операцията във Венецуела.— Колумбия, Куба и Турция вече осъдиха нахлуването. А полският премиер Туск заяви, че ударите на САЩ по Венецуела ще имат последствия по целия свят.