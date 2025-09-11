Новини
Властите в Гърция са безкомпромисни, отмениха разрешението за строеж на луксозен хотел на плажа
Автор: Илиана Пенова 10:33Коментари (0)51
Строителните власти на остров Милос отмениха разрешение за строеж на хотел близо до плажа Саракинико след разследване на Националния орган за прозрачност, разкрило сериозни нередности, пише Ekathimerini.

Строителната служба на Милос оттегли разрешението за уникални проекти, след като откри нарушения, предимно липсата на достъп на имота до признат обществен път. Решението цитира неправилно екологично лицензиране, като се отбелязва, че съоръжението е одобрено като малка категория обект, когато не е отговаряло на условията.

Хотелът е лицензиран със "стандартни екологични ангажименти“ за съоръжения до 99 легла, но включва специална туристическа инфраструктура, изискваща пълно проучване на въздействието върху околната среда.

Община Милос отделно обжалва предварителното одобрение за петзвезден хотел в защитената зона Ахивадолимни.

Най-малко 53 хотелски единици в момента кандидатстват за лицензиране на острова, което потенциално може да удвои наличните легла. Екологични групи поискаха от Министерството на околната среда да спре издаването на нови строителни разрешителни до завършване на градоустройствения план на острова.






