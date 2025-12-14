ЗАРЕЖДАНЕ...
Властите публикуваха запис на заподозрян за масовата стрелба в университета "Браун"
ФОКУС припомня, че по първоначална информация въоръжен мъж е открил стрелба вчера следобед по време на изпит в университета, убивайки двама студенти и ранявайки девет още души.
Според властите стрелецът, който все още е на свобода е около 30-годишен. Повече от 400 служители на реда от местни, щатски и федерални агенции са в района близо до мястото на атаката.
Президентът Доналд Тръмп написа в социалната мрежа Truth Social, че е информиран за нападението.
Кметът на Провидънс Брет Смайли заяви, че няма "продължаваща заплаха" след стрелбата и, че събитията не е необходимо да бъдат отменяни.
