Сред арестуваните са директори и инженерни консултанти на строителната компания, извършвала ремонти на сградата. Разследването установи, че седем от използваните скелета не отговарят на стандартите за огнеупорност.
Главният секретар на Хонконг, Ерик Чан, нарече действията на строителите "срамни" и заяви, че те са рискували човешки животи. В същото време двама цивилни, сред които студентът Майлс Куан, бяха арестувани заради нарушния на законите за националната сигурност заради онлайн петиции, призоваващи за отговорност и подкрепа на жертвите.
Арестите предизвикаха остри критики в социалните мрежи, като граждани обвиниха властите, че се насочват към хора, задаващи неудобни въпроси, вместо към отговорните за трагедията.
Секретарят за сигурността Крис Танг оправда арестите с твърдението, че става дума за "неточни коментари онлайн, застрашаващи националната сигурност". Междувременно доброволци продължават да доставят храна, дрехи и други помощи на пострадалите жители на комплекса, докато полицията и правителството поемат контрола над района.
