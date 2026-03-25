ЗАРЕЖДАНЕ...
Владимир Чуков: Ахмед Уахиди – това е човекът, който казва къде да се стреля и как да се стреля
© NOVA
"За да се смени системата, трябва да падне Конституцията на Ислямската република. В нея, в член 5, се казва, че върховният ръководител управлява в отсъствието на очаквания месия — Ал-Махди ал-Монтазар. Това е сърцевината на режима. Това е текстът, който гарантира постоянната агресия срещу държавата Израел", коментира пред NOVA проф. Чуков.
Той обясни, че в момента генералите са иззели властта на аятоласите.
"Преди около седмица се очерта един триумвират. Ахмед Уахиди е командващият корпуса на ислямските гвардейци — това е най-висшата военна длъжност. Не е министърът на отбраната, не е началникът на Генералния щаб. Това е човекът, който казва къде да се стреля и как да се стреля", каза проф. Чуков.
/
/
21.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.