ЗАРЕЖДАНЕ...
"Вижте какво ще се случи днес": Тръмп обяви нови масирани удари по Иран
©
В публикацията си Тръмп посочва, че от началото на конфликта военните ресурси на Иран са значително намалели.
Според него военноморските и военновъздушните сили на Иран "вече не съществуват“.
Също така президентът на САЩ твърди, че иранските ракети, дронове и други средства са унищожени, а лидерите на страната "са изчезнали от лицето на земята“.
"Имаме безпрецедентна огнева мощ, неограничено количество боеприпаси и много време – вижте какво ще се случи днес с тези луди отрепки. Те убиваха невинни хора по целия свят в продължение на 47 години, а сега аз, като 47-и президент на Съединените американски щати, ги убивам. Каква голяма чест!“, отбелязва Тръмп.
Американският президент също опроверга информацията на вестник The New York Times, че САЩ не печелят войната.
Според Тръмп, Америка унищожава "терористичния режим на Иран“ във военно, икономическо и друго отношение.
Още по темата
/
Астролог: Коридорът на затъмненията е изключително важен. Войната в Близкия изток попада в този коридор и това ускорява процесите
11:12
"Иран иска отмъщение за загубената кръв": Моджтаба Хаменей направи първото си официално изявление
12.03
Още от категорията
/
Доц. Григор Сарийски: Блокирането на Ормузкия проток води до оскъпяване на петрола, горивата, азотните торовете и храните
11.03
След скандално заседание в румънския парламент: Искането на САЩ за изпращане на военна техника и сили до границата ни беше прието
11.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Заподозреният за стрелбата в синагога в Мичиган е мъртъв
21:32 / 12.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.