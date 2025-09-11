Новини
Видео от убийството на млада украинка разпали дебатите за престъпността в САЩ
Автор: Николина Александрова 15:28
Убийството на 23-годишната украинска бежанка Ирина Заруцка във влак в Северна Каролина миналия месец предизвика продължаващи опасения относно престъпността в САЩ, пише ВВС.

Видео, публикувано в петък (6 септември) от Charlotte Area Transit System, показва Заруцка, седнала във влак, когато е намушкана няколко пъти отзад в това, което изглежда като случайна атака.

Заподозреният, 34-годишният Декарлос Браун-младши, е обвинен в убийство първа степен. Видеото от нападенето се разпространи в социалните медии, привличайки вниманието на влиятелни личности, коментатори и политици.

Кметът на Шарлот нарече убийството "трагичен провал на съдилищата и магистратите“. Тя обеща да разположи повече полицаи в обществения транспорт.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати "любов и надежда“ на семейството на г-жа Заруцка, като заяви, че убийството й е "ужасно“.

"Има зли хора. Трябва да сме в състояние да се справим с това. Ако не се справим, няма да имаме страна“, заяв той.

Възмущението от случая идва в момент, в който президентът Доналд Тръмп заплашва с репресии срещу престъпността в градовете, управлявани от демократите.

В некролог в интернет семейството на Заруцка пише, че тя е избягала от войната в Украйна заедно с майка си и братята и сестрите си през 2022 г. и "бързо се е приспособила към новия си живот в Съединените щати“.

В него се посочва още, че тя е била "талантлива и страстна художничка“, обичала животните и била "най-щастлива, когато е била заобиколена от семейството и близките си“.

"Нейното отсъствие оставя дълбока празнина, но духът й завинаги ще остане в сърцата на тези, които я обичаха“.

Губернаторът на Северна Каролина Джош Стайн заяви, че е "потресен“ от кадрите от убийството на Заруцка.

"Нуждаем се от повече полицаи по улиците, за да гарантираме безопасността на хората“, заявява губернаторът демократ в соцалната мрежа X и призова законодателната власт на щата да приеме пакет от мерки за правоприлагане, за да "реши проблема с незаетите места в нашите държавни и местни агенции, така че да спрат тези ужасни престъпления“.


