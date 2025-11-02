© виж галерията В социалните мрежи циркулира видео от трагедията във влака в Кеймбриджшир, при която най-малко десет души бяха намушкани. Властите съобщиха, че двама са арестувани.



"Фокус" припомня, че полицията е получила обаждания от пътници на борда на влака около 19:40 часа местно време снощи, които ги предупреждават за инцидента. Влакът е спрял непланирано в Хънтингдън, Кеймбриджшир, където въоръжени полицаи и служби за спешна помощ се втурнали към перона.



Установено е, че десет души са били намушкани - девет, от които с животозастрашаващи наранявания. Два часа по-късно кметът на Кеймбриджшир обяви, че двама души са арестувани и задържани. Към този момент няма допълнителна информация за тях.



Полицията за борба с тероризма се е присъединила към разследването.



Премиерът на Великобритания Киър Стармър заяви в платформата Х, че "ужасяващият инцидент е дълбоко обезпокоителен".



Лондонската североизточна железница (LNER) призова пътниците да отложат пътуванията си. Очакват се и смущения до края на деня.



Очевидец разказа пред BBC, че е видял мъж с голям нож на перона на влака с въоръжени полицаи, насочващи оръжията си към него.



