|Видео от бруталното нападение във влак във Великобритания
"Фокус" припомня, че полицията е получила обаждания от пътници на борда на влака около 19:40 часа местно време снощи, които ги предупреждават за инцидента. Влакът е спрял непланирано в Хънтингдън, Кеймбриджшир, където въоръжени полицаи и служби за спешна помощ се втурнали към перона.
Установено е, че десет души са били намушкани - девет, от които с животозастрашаващи наранявания. Два часа по-късно кметът на Кеймбриджшир обяви, че двама души са арестувани и задържани. Към този момент няма допълнителна информация за тях.
Полицията за борба с тероризма се е присъединила към разследването.
Премиерът на Великобритания Киър Стармър заяви в платформата Х, че "ужасяващият инцидент е дълбоко обезпокоителен".
Лондонската североизточна железница (LNER) призова пътниците да отложат пътуванията си. Очакват се и смущения до края на деня.
Очевидец разказа пред BBC, че е видял мъж с голям нож на перона на влака с въоръжени полицаи, насочващи оръжията си към него.
