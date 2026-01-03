ЗАРЕЖДАНЕ...
Вицепрезидентът на Венецуела: Искаме незабавно освобождаване на Мадуро и съпругата му
©
"В тази страна има само един президент, чието име е Николас Мадуро Морос", каза тя по време на реч, излъчена по телевизионния канал Telesur, цитирана от Nexta.
Родригес подчерта, че САЩ трябва незабавно да освободят Мадуро.
"Искаме незабавно освобождаване на президента Николас Мадуро и съпругата му Силвия Флорес", подчерта тя.
ФОКУС припомня, че военен хеликоптер отведе Мадуро и съпругата му в Ню Йорк, където ще се изправят пред съдебен процес. Повдигнати са им федерални обвинения в наркотероризъм в Манхатън.
В същото време се появиха слухове, че вицепрезидентът Родригес е заминала за Русия, но говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред Известия, че съобщенията за това са "фалшиви".
Още по темата
/
Като на кино: Тръмп е наблюдавал залавянето на Мадуро в реално време от резиденцията си в Мар-а-Лаго
18:16
Ванс: Тръмп многократно е предлагал отстъпки на Венецуела в замяна на спиране на трафика на наркотици
16:01
Още от категорията
/
"Звярът и легендата": Тайното значение на шевиците по ризите, с които Зеленски поздрави украинците за Нова година
01.01
Захарова за атаката над Херсон: За смъртта на хората са виновни всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна
01.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.