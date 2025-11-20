ЗАРЕЖДАНЕ...
Viber пуска нова функция, а всичко автоматично ще идва на български
©
С “Обобщение на линкове с изкуствен интелект" потребителите вече получават кратки прегледи на споделеното съдържание направо във Viber, независимо дали става въпрос за дълга статия, публикация в блог или доклад. Функцията включва и автоматичен превод, което означава, че ако езикът на приложението на потребителя е настроен на български, а той получи връзка на английски, полученото резюме ще бъде на български, пише businessnovinite.bg.
Новата функция е достъпна безплатно във Viber за всички потребители във всеки тип чат - индивидуален, групов, както и в общности и канали. Технологията за обобщаване с изкуствен интелект обработва самата уеб връзка и никога не осъществява достъп до личните съобщения на потребителите. Всички лични чатове остават защитени по подразбиране с криптиране от край до край. Генерираното резюме е видимо само за потребителя, който го е заявил, и не се показва на други участници в чата.
“Обобщение на линкове с изкуствен интелект" е най-новата стъпка в по-широката стратегия на Viber за въвеждане на все повече изкуствен интелект в приложението. През 2024 г. компанията представи “Обобщение на чатове с изкуствен интелект" - базирано на изкуствен интелект резюме на последните непрочетени съобщения, което помага на потребителите да наваксат дълги разговори. Предстоят още функции, базирани на изкуствен интелект, част от мисията на Viber да спестява време на потребителите, да подобрява ежедневната комуникация, да предоставя интелигентна помощ и да подобрява цялостното потребителско изживяване.
Функцията е част от инициативата Triple 20 на Rakuten Group за повишаване на ефективността на маркетинга, процесите и обслужването с 20% чрез изкуствен интелект.
Още по темата
/
Емил Радев в ЮЗУ "Неофит Рилски": Изкуственият интелект е шанс за революционен научен и икономически скок в Европа
14.11
Експерт по киберсигурност: Децата не се обучават какви са рисковете от използването на изкуствения интелект
11.11
Томислав Дончев: България трябва да е сред доставчиците на услуги, базирани на ИИ, а не сред ползвателите
10.11
Гръцката църква с поглед към дигиталния свят: Митрополити разработиха изкуствен интелект за вярващите
27.10
Десислава Бенина: Над 70% от анкетираните учители имат силна мотивация да използват изкуствен интелект
27.10
КНФ предупреди: Тези инвестиции носят рискове! Всеки, който иска да забогатее бързо, трябва да знае това
15.10
Зелда Уилямс за покойния си баща: Моля ви, спрете да ми изпращате видеоклипове на татко, създадени с изкуствен интелект
07.10
Още от категорията
/
Анализатор за "Лукойл": Руснаците от край време имат лошо отношение към онези, които им пречат, най-просто казано - ги "застрелват"
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
"Лукойл" се надява, че особения управител на активите в България ...
17:25 / 19.11.2025
Русия се съгласи да продаде своя дял от NIS
15:31 / 19.11.2025
Пореден американски играч с апетити да закупи активите на "Лукойл...
11:25 / 19.11.2025
Cloudflare: Мислим, че инцидентът вече е разрешен!
17:24 / 18.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.