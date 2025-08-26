Новини
Viber пуска нова функция
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:52
©
Rakuten Viber обявява поетапното пускане на "Скрий, че пишеш“ за абонатите на Viber Plus в България. Новата функция скрива индикатора "Пише…“ от другите участници в чата, за да отговаряте спокойно и обмислено, независимо до кого пишете. Последното допълнение в портфолиото на Viber Plus е достъпно в настройките на "Невидим режим“.

"С внедряването на "Скрий, че пишеш“ допълваме набора от инструменти за поверителност, така че разговорите да останат лични, целенасочени и под ваш контрол“, коментира директорът "Маркетинг" за Европа в Rakuten Viber Даниела Иванова.

"Скрий, че пишеш“ се присъединява към две нови функции, ориентирани към поверителността, които Viber Plus стартира по-рано тази година:

● "Редактиране без следа“ вече е втората най-популярна функция, използвана 1,4 милиона пъти през последните 30 дни. Тя допълва популярността на "Изтриване без следа“, която е приложена почти 5 милиона пъти за същия период. За да активирате "Редактиране без следа“, натиснете и задръжте съобщението > Редактиране > "Редактиране без следа“ > Запазване. Редакциите могат да се правят до пет минути след изпращане на съобщение, с цел предотвратяване на злоупотреби.

● "Напускане на групи" дискретно позволява излизане от всяка група без известие - идеално за предстоящия училищен сезон, когато временните чатове за планирания и организации приключат.

С повече фокус и контрол за потребителите, Viber Plus прави ежедневната комуникация по-лична, ясна и практична. Допълнителните предимства включват:

● Без реклами: Насладете се на чатове без разсейване в цялото приложение.

● Невидим режим: Виждате кой е онлайн, докато вашият статус остава скрит.

● Четене на гласови съобщения: Автоматично преобразуване на глас в текст.

● Директен контакт с центъра за обслужване на клиенти.

● Специална звезда: Добавете специална значка към профилната си снимка.

● Уникални икони: Персонализирайте иконата на Viber.

● Безплатен достъп до платени стикери: Всички стикери на Viber безплатно.

Нови абонати могат да изпробват Viber Plus безплатно за 14 дни, за да се насладят на допълнителен контрол и удобство. За достъп до най-новите функции, Viber трябва да се актуализира през App Store или Google Play.






