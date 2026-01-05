Wionews.
Â ñúáîòà (3 ÿíóàðè) Ñúåäèíåíèòå ùàòè çàëîâèõà âåíåöóåëñêèÿ ïðåçèäåíò Íèêîëàñ Ìàäóðî â ðàìêèòå íà òîâà, êîåòî îïèñàõà êàòî âîéíà ñðåùó íàðêîêàðòåëèòå è íàðêîáàðîíèòå. Â îïåðàöèÿ, íàðå÷åíà "Àáñîëþòíà ðåøèòåëíîñò“, àìåðèêàíñêèòå ñèëè íàâëÿçîõà âúâ Âåíåöóåëà, áîìáàðäèðàõà Êàðàêàñ è çàëîâèõà âåíåöóåëñêèÿ ëèäåð è ñúïðóãàòà ìó Ñèëèÿ Ôëîðåñ îò ïðåçèäåíòñêèÿ äâîðåö ïîä ðúêîâîäñòâîòî íà àìåðèêàíñêèÿ ïðåçèäåíò Äîíàëä Òðúìï.
Ìàäóðî å ïðåõâúðëåí íà áîðäà íà USS Iwo Jima, ñëåä òîâà â Ãóàíòàíàìî Áåé è íàêðàÿ ñ ïðàâèòåëñòâåí ñàìîëåò äî áàçàòà íà Íàöèîíàëíàòà ãâàðäèÿ Ñòþàðò â Íþ Éîðê. Òîé å çàäúðæàí â ïðî÷óòèÿ çàòâîð Metropolitan Detention Center â Áðóêëèí è å îáâèíåí â íàðêîòåðîðèçúì. Ïðåäñòîè ìó äà ñå ÿâè ïðåä ôåäåðàëíèÿ ñúä â Ìàíõàòúí íà 5 ÿíóàðè.
Äåí ñëåä îïåðàöèÿòà íà ÑÀÙ Òðúìï çàÿâè, ÷å "ìíîãî êóáèíöè ñà áèëè óáèòè“, äîêàòî íèòî åäèí àìåðèêàíñêè âîéíèê íå å çàãèíàë ïî âðåìå íà îïåðàöèÿòà. Âëàñòèòå â Õàâàíà çàÿâèõà, ÷å 32 êóáèíöè ñà áèëè óáèòè, à êîëóìáèéñêèÿò ïðåçèäåíò çàÿâè, ÷å åäèí ÷îâåê îò íåãîâàòà ñòðàíà ñúùî å áèë óáèò.
Â èçÿâëåíèå ïðåä ðåïîðòåðè Òðúìï çàÿâè, ÷å Âàøèíãòîí ùå óïðàâëÿâà Âåíåöóåëà "äîêàòî íå óñïååì äà îñúùåñòâèì áåçîïàñåí, ïðàâèëåí è ðàçóìíî ïðåõîä“. Òðúìï ñúùî òàêà çàÿâè, ÷å "ìíîãî ãîëåìè àìåðèêàíñêè ïåòðîëíè êîìïàíèè“ ùå ñå ïðåìåñòÿò âúâ Âåíåöóåëà, çà äà "ïîïðàâÿò ñåðèîçíî ïîâðåäåíàòà... ïåòðîëíà èíôðàñòðóêòóðà è äà çàïî÷íàò äà ïå÷åëÿò ïàðè çà ñòðàíàòà“. Òîé ïîâòîðè ñúùîòî â íåäåëÿ, äîêàòî ðàçãîâàðÿøå ñ ðåïîðòåðè íà áîðäà íà Air Force One. Âúïðåêè òîâà, äúðæàâíèÿò ñåêðåòàð íà ÑÀÙ Ìàðêî Ðóáèî çàÿâè, ÷å ÑÀÙ íå ïëàíèðàò äà ïîåìàò ðîëÿòà íà åæåäíåâíî óïðàâëåíèå âúâ Âåíåöóåëà.
Ìåæäóâðåìåííî, âðåìåííèÿò ïðåçèäåíò íà Âåíåöóåëà Äåëñè Ðîäðèãåñ â íåäåëÿ (4 ÿíóàðè) ïðèçîâà çà "áàëàíñèðàíè è óâàæèòåëíè“ îòíîøåíèÿ ñúñ Ñúåäèíåíèòå ùàòè.
