Xinhua.
В официално изявление вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес обвини Тръмп, че отправя "безразсъдни и сериозни заплахи“, които нарушават принципите на свободната търговия и свободата на корабоплаване. Правителството заяви, че ще повдигне въпроса пред Организацията на обединените нации.
Изявлението идва, след като президентът на САЩ обяви, че е наредил "пълна блокада“ на санкционираните кораби, влизащи или напускащи южноамериканската страна, която е изправена пред струпване на американски сили край северното си крайбрежие до Карибско море.
Каракас нарече хода "гротескен“, обвинявайки Тръмп в опит да завземе природните ресурси на страната. В правителственото изявление се твърди, че Тръмп "предполага, че петролът, земята и минералните богатства на Венецуела са негова собственост“.
Според изявлението Тръмп е обявил петролните, земните и минералните ресурси на Венецуела за собственост на САЩ и е поискал тяхното предаване, като същевременно е обявил морска блокада, целяща да лиши страната от природните ѝ богатства.
Венецуела потвърди отново суверенитета си върху природните ресурси и правото си на свободно корабоплаване и търговия в Карибско море и международните води, заявявайки, че ще действа в съответствие с Устава на ООН и международното право.
