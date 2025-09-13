ЗАРЕЖДАНЕ...
|Велизар Шаламанов за руските дронове над Полша: Активация на член 5 – за военен отговор на тези действия – не е вероятен към момента
"С наличната информация към момента може да се говори за поне три възможни сценария, но има голяма вероятност и за целенасочено нападение с мисълта, че НАТО няма да реагира", каза още Шаламанов. Той беше категоричен – активация на член 5 – за военен отговор на тези действия – не е вероятен към момента.
"До този момент заплахата на юг повече се смяташе като заплаха от бежанска вълна –най-малко Украйна изобщо не се очакваше като място на потенциален конфликт. Тези действия, които сега виждаме – "Източен страж" – се базира на плановете за отбрана на източния фланг. При всяка следваща провокация от страна на Русия, ще има и една стъпка по-напред към активацията на член 5", обясни бившият военен министър. Самоизолирането на страната ни и оставането в режим на отбрана с остаряла и съветска техника Шаламанов открои като грешка.
"За съжаление в момента нямаме способността да отблъснем подобни действия. Редно е да заработи центъра за отбрана, който беше обявен – така не просто ще ускорим военната ни защита, но ще можем и да навлезем на този сегмент от пазара, което би било много успешно за България", каза още Шаламанов. По думите му, новите обявени военни учения в района могат да направят Сувалксия коридор потенциална мишена на атаки, макар към момента района да е под контрола и защитата на НАТО, макар такъв сценарий да е малко вероятен.
"Малко вероятно е при тези обстоятелства Русия да предприеме такъв удар. Този район е суверенен между Полша и Литва – страни-членки на НАТО. Действията по направляване на този коридор изисква концентрация на военна сила, а подобни действия биха изисквали активация на член 5", обясни още Шаламанов.
