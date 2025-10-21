Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Великобритания укрепва отбраната си срещу дронове с нови мерки за сигурност
Автор: Росица Чинова 10:33Коментари (0)82
© The Telegraph
Британската армия ще получи разширени правомощия да сваля дронове, представляващи заплаха за военните обекти в страната. Това обяви министърът на отбраната Джон Хийли в реч по въпросите за сигурността, произнесена в Лондон по време на Годишната лекция на кмета за отбраната и сигурността в "Маншън Хаус", предава The Independent.

Хийли подчерта, че в момента Европа е изправена пред най-големия риск от междудържавен конфликт от Втората световна война насам и подчерта ролята на Великобритания като "най-надеждния съюзник на демокрацията". В изказването си министърът потвърди ангажимента на Обединеното кралство към укрепването на НАТО, като обеща страната да играе водеща роля в засилването на съвместната отбрана и оперативната съвместимост между съюзниците.

"Ще развием по-голяма готовност за съвместни действия. Ще поставим нови стандарти за това как съюзниците могат да работят заедно", заяви той. Хийли добави, че през следващите пет години това ще бъде "отличителен белег на новия курс за европейската сигурност", включващ съвместните операции, разполагането на обединените сили и повишената възпираща способност.

В отговор на нарастващата заплаха от безпилотните летателни апарати (БпЛА), министърът разкри, че правителството работи по нов законопроект, който ще позволи на военните сили и полицията към Министерството на отбраната да свалят неидентифицирани дронове, навлизащи в забранените зони над военните обекти в страната. Новите правомощия ще бъдат включени в предстоящия Закон за въоръжените сили.

В момента подобни действия са разрешени само при крайни обстоятелства. Според източници, цитирани от The Telegraph, мярката може в бъдеще да се разшири и към други стратегически обекти като летища. "Разработваме правни механизми, които ще позволят незабавното неутрализиране на дроновете над военните бази в Обединеното кралство. Ще направим всичко необходимо, за да гарантираме безопасността на британския народ", подчерта Хийли.

Речта на министъра идва в момент на засилени опасения в Европа заради многократните случаи на неидентифицирани дронове, наблюдавани над военните бази и летища. През септември Великобритания изпрати екипи за борбата с дронове в Дания след подозрителна активност. Миналата година бяха засечени дронове над базите RAF Lakenheath, RAF Mildenhall и RAF Feltwell, използвани от американските сили.

Войната в Украйна също засили вниманието към атаките с дронове.

"Светът е по-опасен, по-нестабилен и по-несигурен от всякога. Нашият отговор трябва да бъде също толкова решителен", заяви Хийли.

Още по темата: общо новини по темата: 98
14.10.2025 »
10.10.2025 »
07.10.2025 »
04.10.2025 »
01.10.2025 »
28.09.2025 »
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мит ли е обедняването? Реалните заплати са над два пъти по-високи за десетилетие
Мит ли е обедняването? Реалните заплати са над два пъти по-високи за десетилетие
09:07 / 19.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Шефът на Хърватската национална банка: Това чака България след 1 януари и еврото!
Шефът на Хърватската национална банка: Това чака България след 1 януари и еврото!
15:58 / 19.10.2025
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
08:41 / 19.10.2025
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай внимателно!"
Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай внимателно!"
09:11 / 19.10.2025
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с аплодисменти
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с аплодисменти
16:31 / 19.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2025
Разпадането на правителството “Желязков”
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Бюджет 2024
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: