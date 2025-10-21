ЗАРЕЖДАНЕ...
|Великобритания укрепва отбраната си срещу дронове с нови мерки за сигурност
Хийли подчерта, че в момента Европа е изправена пред най-големия риск от междудържавен конфликт от Втората световна война насам и подчерта ролята на Великобритания като "най-надеждния съюзник на демокрацията". В изказването си министърът потвърди ангажимента на Обединеното кралство към укрепването на НАТО, като обеща страната да играе водеща роля в засилването на съвместната отбрана и оперативната съвместимост между съюзниците.
"Ще развием по-голяма готовност за съвместни действия. Ще поставим нови стандарти за това как съюзниците могат да работят заедно", заяви той. Хийли добави, че през следващите пет години това ще бъде "отличителен белег на новия курс за европейската сигурност", включващ съвместните операции, разполагането на обединените сили и повишената възпираща способност.
В отговор на нарастващата заплаха от безпилотните летателни апарати (БпЛА), министърът разкри, че правителството работи по нов законопроект, който ще позволи на военните сили и полицията към Министерството на отбраната да свалят неидентифицирани дронове, навлизащи в забранените зони над военните обекти в страната. Новите правомощия ще бъдат включени в предстоящия Закон за въоръжените сили.
В момента подобни действия са разрешени само при крайни обстоятелства. Според източници, цитирани от The Telegraph, мярката може в бъдеще да се разшири и към други стратегически обекти като летища. "Разработваме правни механизми, които ще позволят незабавното неутрализиране на дроновете над военните бази в Обединеното кралство. Ще направим всичко необходимо, за да гарантираме безопасността на британския народ", подчерта Хийли.
Речта на министъра идва в момент на засилени опасения в Европа заради многократните случаи на неидентифицирани дронове, наблюдавани над военните бази и летища. През септември Великобритания изпрати екипи за борбата с дронове в Дания след подозрителна активност. Миналата година бяха засечени дронове над базите RAF Lakenheath, RAF Mildenhall и RAF Feltwell, използвани от американските сили.
Войната в Украйна също засили вниманието към атаките с дронове.
"Светът е по-опасен, по-нестабилен и по-несигурен от всякога. Нашият отговор трябва да бъде също толкова решителен", заяви Хийли.
