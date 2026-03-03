The Times.
Според изданието Великобритания обмисля изпращането на ракетния разрушител HMS Duncan (D37) в Кипър.
Министърът на отбраната на страната Джон Хийли проведе среща с висши военни фигури, на която обсъдиха изпращането на кораба в Кипър.
ФОКУС припомня, че британската авиобаза ''Акротири'' вчера бе атакувана два пъти от ирански дронове.
След съобщения за инциденти с дронове, Гърция изпрати две фрегати и два изтребителя F-16 в Кипър, а също така премести батарея Patriot на остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море.
Междувременно Франция обяви, че планира да изпрати фрегата в Кипър, както и да разположи там ракетни системи и оборудване за борба с дронове.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.