Великобритания планира да изпрати военен кораб, за да защити авиобазата си ''Акротири'' на Кралските военновъздушни сили в Кипър, която бе атакувана вчера от ирански дронове. Това съобщава вестник The Times.

Според изданието Великобритания обмисля изпращането на ракетния разрушител HMS Duncan (D37) в Кипър.

Министърът на отбраната на страната Джон Хийли проведе среща с висши военни фигури, на която обсъдиха изпращането на кораба в Кипър.

ФОКУС припомня, че британската авиобаза ''Акротири'' вчера бе атакувана два пъти от ирански дронове.

След съобщения за инциденти с дронове, Гърция изпрати две фрегати и два изтребителя F-16 в Кипър, а също така премести батарея Patriot на остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море.

Междувременно Франция обяви, че планира да изпрати фрегата в Кипър, както и да разположи там ракетни системи и оборудване за борба с дронове.