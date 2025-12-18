Сподели close
Великобритания разшири санкциите срещу Русия с 24 имена – в списъка са добавени нови петролни компании. Това се посочва в актуализирания списък със санкции на британското външно министерство, съобщава Европейская правда.

Великобритания наложи санкции срещу руските петролни компании ''Татнефт'', ''Руснефт'', ''Руснефтегаз'', ''ННК-Ойл''.

Най-големите петролни компании ''Роснефт'' и ''Лукойл'' попаднаха под британски санкции през октомври.

На 18 декември под ограничителни мерки попаднаха и компаниите ''Textile Service'', ''Fabrica Vat'', емиратската компания ''Saphira Energy, Fergana Chemical Plant'', узбекските компании ''Gelion Business Trade'' и ''Chemistry International''.

Сметките в британски банки на компании от списъка със санкции ще бъдат замразени, ако бъдат открити, а на физически лица също ще бъде забранено да влизат в страната.

На 18 декември Съветът на Европейския съюз наложи нови санкции срещу повече от 40 кораба, които са част от руския "сенчест флот“ от петролни танкери и допринасят за увеличаване на приходите на Русия от енергийни ресурси.

По-рано стана известно, че новият, 20-ти пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия ще бъде представен скоро след Нова година.