Европейская правда.
Великобритания наложи санкции срещу руските петролни компании ''Татнефт'', ''Руснефт'', ''Руснефтегаз'', ''ННК-Ойл''.
Най-големите петролни компании ''Роснефт'' и ''Лукойл'' попаднаха под британски санкции през октомври.
На 18 декември под ограничителни мерки попаднаха и компаниите ''Textile Service'', ''Fabrica Vat'', емиратската компания ''Saphira Energy, Fergana Chemical Plant'', узбекските компании ''Gelion Business Trade'' и ''Chemistry International''.
Сметките в британски банки на компании от списъка със санкции ще бъдат замразени, ако бъдат открити, а на физически лица също ще бъде забранено да влизат в страната.
На 18 декември Съветът на Европейския съюз наложи нови санкции срещу повече от 40 кораба, които са част от руския "сенчест флот“ от петролни танкери и допринасят за увеличаване на приходите на Русия от енергийни ресурси.
По-рано стана известно, че новият, 20-ти пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия ще бъде представен скоро след Нова година.
