|Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
Юни 2025 г. беше първият месец в историята, в който слънчевата енергия (22,0%) беше основният източник на електроенергия, произведена в ЕС, пред ядрената (21,6%), вятърната (15,8%), водната (14,1%) и природния газ (13,8%).
Сред страните от ЕС, през второто тримесечие на 2025 г., Дания, с 94,7%, е имала най-висок дял на възобновяемите енергийни източници в нетното производство на електроенергия, следвана от Латвия (93,4%), Австрия (91,8%), Хърватия (89,5%) и Португалия (85,6%). Най-нисък дял на възобновяемите енергийни източници е регистриран в Словакия (19,9%), Малта (21,2%) и Чехия (22,1%).
България е на 23-то място в тази класация.
В 15 страни от ЕС делът на възобновяемите енергийни източници в нетното производство на електроенергия се е увеличил през второто тримесечие на 2025 г. Най-големите увеличения на годишна база са регистрирани в Люксембург (+13,5 процентни пункта (п.п.)) и Белгия (+9,1 п.п.), като и двете се дължат на увеличението на слънчевата енергия.
По-голямата част от електроенергията, произведена от възобновяеми източници, е от слънчева енергия (36,8%), вятърна енергия (29,5%) и водна енергия (26,0%), следвана от горими възобновяеми горива (7,3%) и геотермална енергия (0,4%).
