Важен помощник на Путин разпространи пост на Тръмп

© Ключовият помощник на Путин и водещ руски преговарящ Кирил Дмитриев сподели повторно публикация в социалните мрежи на президента Доналд Тръмп, в която са изложени исканията за Украйна преди преговорите на САЩ с европейските лидери в понеделник, пише CNN.



Кирил сподели повторно публикацията на Тръмп в TruthSocial късно в неделя вечерта, в която президентът заяви, че Украйна може да прекрати войната, ако се подчини на ключови руски искания – включително отказ от Крим, който Русия незаконно анексира през 2014 г., и съгласие никога да не се присъединява към НАТО.



"Тръмп и екипът му настояват за истинското решение. Нека решаването на проблемите и мирът възтържествуват по време на Големия ден“, написа Дмитриев в X, визирайки срещата в понеделник с украинския президент Володимир Зеленски.



Делегация от европейски лидери ще се присъедини към Зеленски във Вашингтон, окръг Колумбия, в координирани усилия за подкрепа на Киев и оформяне на бъдещето на западната подкрепа за Украйна.



Кирил, който също така ръководи руския суверенен фонд, беше сред няколко руски представители, които се присъединиха към президента Владимир Путин в Аляска в петък, за да се срещнат с Тръмп на внимателно наблюдавана среща на върха. По време на срещата не беше постигната сделка, но администрацията на Тръмп заяви, че са постигнали значителен напредък .



