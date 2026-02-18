Vatican News.
"Ватикана няма да участва в Съвета за мир за Газа. Отбелязваме, че Италия ще участва като наблюдател“, кдопълва той.
Според кардинала "има моменти, които будят известни съмнения и за които са необходими някои обяснения. Важно е, че се прави опит да се даде отговор, но има критични моменти, за които трябва да се намери решение“.
В разговор с журналисти той обяснява, че едно от притесненията е, че на международно ниво основно ООН се занимава с тези кризи.
Създаването на Съвета за мир част от предложения от Тръмп план за прекратяване на конфликта в Ивицата Газа. Формирането му бе обявено през януари 2026 г.
Около 60 световни лидери са поканени в Съвета, някои от които като членове-основатели. Тръмп стана първият председател на Съвета за мир.
Церемонията по учредяването на Съвета за мир се състоя на 22 януари в Давос.
