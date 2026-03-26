Васил Велев: Даже да се реши всичко по мирен начин, проблемите в Европа няма да се решат веднага
Керемедчиев посочи, че в Иран е настъпила сериозна промяна и Революционната гвардия е поела изцяло контрола върху управлението на държавата, което "затваря вратата за преговори". Той предупреди, че се подготвят сухопътни операции към остров Хормуз, който е ключов за иранската икономика, тъй като през него преминава 90% от износа на петрол.
Според него ескалацията на ударите срещу енергийната инфраструктура ще засегне сериозно възможностите за износ. Той даде за пример Южна Корея и Китай, които разполагат със запаси от петрол, но "нямат никакви запаси на природен газ".
В началото на разговора беше отбелязано, че в България вече е в ход мярка за подпомагане на над 1,3 млн. българи с месечна компенсация от 20 евро, след като цената на дизела се задържа на нива от 1,60 евро.
Спорес Васил Василев проблемите в Европа тепърва предстоят. "Даже да се реши всичко по мирен начин, проблемите няма да се решат веднага", коментира той.
Още по темата
Проф. Владимир Чуков: Конфликтът ескалира до степен, при която може да се стигне до промяна на геополитическата карта
25.03
Още от категорията
/
Анализатор: Търсенето на петрол ще намалява и намалява, а това ще понижи много сериозно и цените
19:26
"Европа може да се сблъска с недостиг на гориво до април": Директорът на най-голямата нефтена компания на континента алармира за последствията от войната в Иран
25.03
Eдна от жертвите на Епстийн: Това се случва и днес. Той е подпомаган и защитен от най-могъщите хора в света
22.03
Британски министър: Великобритания не вижда доказателства, че Иран може да атакува Европа с ракети
22.03
Иран за ултиматума на Тръмп: Ще ударим ключова енергийна и водна инфраструктура в Близкия изток
22.03
