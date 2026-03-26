Каква е опасността от мащабна енергийна криза и какви мерки предприема държавата в подкрепа на потребителите заради растящите цени на горивата коментират бившият зам.-министър на икономиката Милен Керемедчиев и председателят на ОС на АИКБ Васил Велев в ефира на "Челюсти" по NOVA NEWS.Керемедчиев посочи, че в Иран е настъпила сериозна промяна и Революционната гвардия е поела изцяло контрола върху управлението на държавата, което "затваря вратата за преговори". Той предупреди, че се подготвят сухопътни операции към остров Хормуз, който е ключов за иранската икономика, тъй като през него преминава 90% от износа на петрол.Според него ескалацията на ударите срещу енергийната инфраструктура ще засегне сериозно възможностите за износ. Той даде за пример Южна Корея и Китай, които разполагат със запаси от петрол, но "нямат никакви запаси на природен газ".В началото на разговора беше отбелязано, че в България вече е в ход мярка за подпомагане на над 1,3 млн. българи с месечна компенсация от 20 евро, след като цената на дизела се задържа на нива от 1,60 евро.Спорес Васил Василев проблемите в Европа тепърва предстоят. "Даже да се реши всичко по мирен начин, проблемите няма да се решат веднага", коментира той.