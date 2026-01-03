Сподели close
Тръмп многократно е предлагал отстъпки на Венецуела в замяна на спиране на трафика на наркотици и връщане на петрол, "откраднат" от Каракас. Това заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, цитиран от ТАСС във връзка с атаката на САЩ срещу Венецуела. 

ФОКУС припомня, че по последна информация относно събитията, главният прокурор на САЩ Памела Бонди обяви, че президентът на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес са обвинени и ще бъдат съдени в Съединените щати. 

А според държавния секретар на САЩ Марко Рубио, ударите по цели във Венецуела са били операция за прикритие, за да може подразделението на ''Delta Force'' да задържат венецуелския президент Николас Мадуро. 

ФОКУС припомня, че кметът на Каракас Кармен Мелендес нарече американската атака срещу Венецуела "престъпна и фашистка".