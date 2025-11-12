ЗАРЕЖДАНЕ...
ВСС освободи Даниела Талева от длъжността разследващ главния прокурор
ВСС гласува да освободи Даниела Талева от 7 декември тази година. Тя заемаше поста от 7 декември 2023 г. с мандат от 2 години.
Талева ще се върне обратно на старото си място, а именно като съдия в Софийския градски съд. На нейно място трябва да бъде избран друг магистрат.
