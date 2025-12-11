В щата Вашингтон, САЩ, е обявено извънредно положение заради наводненията. За това съобщи вгубернаторът на щата Боб Фъргюсън. По негови думи около 100 хиляди жители на щата могат да бъдат евакуирани. Той отбеляза, че ситуацията в щата е нестабилна."Подписах постановление за въвеждане на режим на извънредно положение в целия щат в отговор на разрушителните наводнения, които се случиха в нашия щат тази седмица“, пише Фъргюсън.Телевизионният канал ABC съобщи, че над 9 милиона американци се намират в района на възможно наводнение.През юли в централната част на Тексас се случи голямо наводнение. Река Гуадалупа започна да се покачва рязко и достигна втората по големина височина в историята на наблюденията.Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви извънредно положение в окръг Кер, щата Тексас. Той отбеляза, че много американци не са оцелели поради бушуващата стихия, а други са изчезнали безследно, но служителите на спешните служби са успели да спасят над 850 живота.