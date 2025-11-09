В критично състояние е украинец, задържан в Италия за взривяването на ''Северен поток''

© Комисарят на Върховната рада по правата на човека Дмитро Лубинец съобщи за рязко влошаване на здравословното състояние на украинеца Сергий Кузнецов, който е задържан в Италия по подозрение за участие в саботаж на газопроводите "Северен поток“. Лубинец съобщи за това в социалните си мрежи, съобщава Европейская правда.



Украинският омбудсман се срещна със съпругата на задържания в Италия украинец, Галина.



"Жената каза, че Сергий продължава гладната си стачка и е в критично състояние. Ето защо тази ситуация изисква незабавни действия и аз я взех под личен контрол“, подчертава той.



В тази връзка Лубинец изпрати официални писма до Министерството на външните работи на Украйна, Министерството на правосъдието на Италия, вицепрезидента на Европейския парламент Пина Пичерно, омбудсмана на Италия и регион Лацио Марино Фардели, Националния гарант за правата на лицата, лишени от лична свобода (това е институция, която защитава правата на задържаните в местата за лишаване от свобода в Италия).



В края на октомври съд в Болоня постанови екстрадиция на украинеца в Германия по искане на местната прокуратура. Защитата подаде жалба до Върховния съд, който се очаква да излезе с решение в рамките на един месец.



Малко по-късно, на 4 ноември стана ясно, че Кузнецов е обявил гладна стачка.



Кузнецов бе арестуван на 21 август по подозрение за взривяването на газопровода "Северен поток". На 16 септември съдът в Болоня прекласифицира делото му като тероризъм, но Върховният съд на Италия отмени това решение на 16 октомври, след като го определи като неправилно.



Паралелно с италианския случай, германските власти поискаха екстрадицията на друг украинец - Володимир Журавльов, задържан в Полша на 30 септември по същото разследване. Полските съдилища обаче отказаха екстрадицията поради липса на достатъчно доказателства.