В коя страна от ЕС се използват най-много пари в брой?
Автор: Лора Димитрова 12:13Коментари (0)54
Ще изчезнат ли някога парите в брой? Банките и правителствата непрекъснато се стремят към изцяло дигитална икономика, насърчавайки безкасовите плащания в името на "прозрачността“ и борбата с прането на пари.

Въпреки това, за милиони европейци парите в брой остават синоним на свобода, анонимност и контрол върху личните им финанси.

10-те държави в Европа, които използват най-много пари в брой:

1) Малта

2) Словения

3) Австрия

4) Италия

5) Словакия

6) Испания

7) Хърватия

8) Португалия

9) Литва

10) Гърция

Според скорошно проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ), 52% от транзакциите в еврозоната все още се извършват в брой, което показва, че физическите пари остават доминиращи въпреки дигиталния преход. Ако се вземе предвид стойността на транзакциите, тази цифра нараства до 39%, според данни на Euronews, цитирани от gazzetta.gr.

Парите в брой доминират на юг

В 14 от 20-те страни в еврозоната, парите в брой все още са най-разпространеният метод на плащане. Използването им варира от 22% в Холандия до 67% в Малта, като географското разпределение ясно показва разлика между Севера и Юга. В европейския Юг и Изток физическите пари остават дълбоко вкоренени в ежедневието:

Италия: 61% от транзакциите

Испания: 57%

Словения: 64%

За разлика от това, северноевропейските страни, като Финландия (27%), Люксембург (37%), Белгия (39%) и Франция (43%), са се обърнали към дигитални плащания, като използването на пари в брой е с тенденция да изчезне.

Паричните средства като "предпазна мрежа“ по време на криза

Въпреки европейските насоки за ограничаване на употребата им, парите в брой все още се считат за основно средство за оцеляване по време на криза. Дори самите европейски власти препоръчват гражданите да държат пари в брой у дома поне два дни, за да могат да покрият нуждите си в случай на прекъсване на банковата или електронната система.

Реалността показва, че въпреки технологичния прогрес и разпространението на дигиталните портфейли, хартиените пари все още имат място в джобовете на европейците.






