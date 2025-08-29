ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|В Русия е регистриран първият случай на треска на Чикунгуня
Заболелият е бил хоспитализиран в средно тежко състояние.
"Роспотребнадзор по-рано е предупреждавал за рисковете от внасяне на треската от други страни, затова специалистите на ведомството са били подготвени за тази ситуация“, отбелязаха в ведомството.
ОТ Роспотребнадзор подчертават, че няма риск от разпространение на треската.
Треска на Чикунгуня е вирусно заболяване, което може да се предава на човека чрез ухапвания от комари от вида Aedes, които са преносители и на други опасни тропически заболявания. Симптомите на заболяването обикновено включват треска, болки в мускулите и ставите, гадене и обрив. В редки случаи симптомите могат да продължат месеци или дори години.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 20
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Опасен инцидент на детска площадка в Рила
10:05 / 27.08.2025
За пръв път! Откриха бронзова лампа в Хераклея Синтика
15:03 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: