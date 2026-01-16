ЗАРЕЖДАНЕ...
В Раждавица прерязаха лентата на обновено ученическо общежитие
© ФОКУС
По време на откриването инж. Атанасов подчерта значимостта на проекта за селото и за общината. "Това е единственото училище на територията на Община Кюстендил, което се намира в село и разполага с общежитие. Помня времето преди осем години, когато децата от общежитието се отопляваха с печки. Още тогава настоявах да се изгради отоплителна инсталация и такава бе изградена, защото е недопустимо в XXI век деца да нощуват в такива условия.
Днес, благодарение на Националния план за възстановяване и устойчивост, общежитието вече е енергийно ефективно, модерно и напълно обновено. Сградата е практически като нова и децата вече имат нормални условия за живот и обучение“, каза инж. Атанасов.
Кметът благодари на ръководството на училището и педагогическия екип за проявеното търпение и доброто сътрудничество, като подчерта, че реализацията на проекта не е била лесна, но резултатът е видим.
"Пожелавам в училището и общежитието да има все повече деца. Поемаме и ангажимент да търсим възможности за финансиране и за ремонт на училищната сграда. Изградена е и нова детска площадка, която допълнително ще мотивира децата. Най-важното е те да са здрави и успешни ученици“, допълни инж. Атанасов.
Откриването бе съпътствано от финална пресконференция по проекта. Общата му стойност е 1 366 946,47 лв., от които 698 908,63 лв. безвъзмездна финансова помощ.
Още от категорията
/
Тежка зимна обстановка и в Истанбул, утрешният ден ще бъде неучебен и неработен за някои граждани
11.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Белият дом: Европейските военни няма да повлияят на решението на ...
22:13 / 15.01.2026
Reuters: САЩ са заловили шести танкер, свързан с Венецуела
18:44 / 15.01.2026
Арестуваха известна волейболистка, турските медии твърдят, че е л...
12:00 / 15.01.2026
Иран твърди, че Ерфан Солтани не е осъден на смърт
11:35 / 15.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.