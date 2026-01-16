Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и кметът на село Раждавица Стоян Ръждавички прерязаха лентата на обновеното общежитие към Начално училище "Св. Св. Кирил и Методий“, предаде. Модернизацията е реализирана по проект "Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на общежитие към НУ "Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Раждавица“.По време на откриването инж. Атанасов подчерта значимостта на проекта за селото и за общината. "Това е единственото училище на територията на Община Кюстендил, което се намира в село и разполага с общежитие. Помня времето преди осем години, когато децата от общежитието се отопляваха с печки. Още тогава настоявах да се изгради отоплителна инсталация и такава бе изградена, защото е недопустимо в XXI век деца да нощуват в такива условия.Днес, благодарение на Националния план за възстановяване и устойчивост, общежитието вече е енергийно ефективно, модерно и напълно обновено. Сградата е практически като нова и децата вече имат нормални условия за живот и обучение“, каза инж. Атанасов.Кметът благодари на ръководството на училището и педагогическия екип за проявеното търпение и доброто сътрудничество, като подчерта, че реализацията на проекта не е била лесна, но резултатът е видим."Пожелавам в училището и общежитието да има все повече деца. Поемаме и ангажимент да търсим възможности за финансиране и за ремонт на училищната сграда. Изградена е и нова детска площадка, която допълнително ще мотивира децата. Най-важното е те да са здрави и успешни ученици“, допълни инж. Атанасов.Откриването бе съпътствано от финална пресконференция по проекта. Общата му стойност е 1 366 946,47 лв., от които 698 908,63 лв. безвъзмездна финансова помощ.