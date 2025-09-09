ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Кюстендил организират среща за финансиране на местни инициативи
На организираната информационна среща ще бъде представена подробна информация за Общинската програма, правилата за кандидатстване и тяхното изпълнение, както и критериите за допустимост и оценка на местните инициативи в Община Кюстендил за 2025 година. Крайният срок за подаване на местните инициативи е 25 септември.
Общият размер на средствата е 15 000 лева. Минималната сума при финансирането на една местна инициатива е 1 000 лева, а максималният размер е 2 500 лева. Препоръчително е кандидатите да осигурят собствен финансов или нефинансов принос към изпълнението на проектните инициативи.
Кандидатите могат да бъдат читалища, местни културни и образователни институции, местни творци, организации с нестопанска цел. Планираните дейности не трябва да надвишават срок на изпълнение от три месеца.
