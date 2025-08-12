ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Германия объркаха Юпитер и Венера с НЛО
Ръководителят на центъра за регистрация на НЛО на Централната изследователска мрежа за необичайни небесни явления (CENAP) споделя, че в понеделник сутринта, 11 август, "много хора са се обаждали развълнувани или са писали имейли“.
В същото време според ръководителя на CENAP причината за "странните небесни явления" е проста.
"Двете ярки точки на утринното небе са планетите Юпитер и Венера, които в момента са разположени близо една до друга, ако се гледа от Земята. Това "явление" - съвпад на планети, ще се задържи още няколко дни, но няма причини за безпокойство", добавя той.
И отбелязва, че двете планети са особено ярки и все още могат да се видят ясно в сутрешния здрач, когато другите звезди вече са "угаснали".
