Euronews.
Основател на новата партия е Салваторе Никотра, бивш председател на "Белгийския национален фронт". "Доналд Тръмп е върховният символ на популизма. Той веднага въплъщава това, което отстояваме", заяви Никотра пред брюкселския информационен бюлетин BRUZZ. Той подчерта, че партията TRUMP има унитарна визия за страната.
Според BRUZZ изпълнителният комитет на новата партия включва Емануеле Ликари, който по-рано се е кандидатирал за Vlaams Belang в Брюксел, но е бил отстранен, след като открито е прославял фашизма. Партията TRUMP планира да се яви на федералните и европейските избори през 2029 г., като също обмисля издигането на кандидатите на регионално и общинско ниво. Официалното стартиране на партията е насрочено за 30-ти ноември.
Междувременно петпартийната коалиция в Белгия остава блокирана в бюджетните преговори вече месеци наред, като премиерът Барт Де Вевер се стреми да намали разходите с 10 милиарда евро. Де Вевер заяви пред белгийския парламент миналата седмица, че е поискал от крал Филип да даде на правителството срок до Коледа за постигането на бюджетното споразумение, съобщават местните медии.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.